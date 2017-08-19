《戰狼2》1.4億人觀影全球第一 票房飆破50億元人民幣
截至今天（8月19日）晚間7點45分，吳京自製自演的《戰狼2》票房宣告飆破50億元人民幣（約台幣229.95億元），大陸累積觀影人次破1.4億，超越《鐵達尼號》（陸名《泰坦尼克號》）1997年在北美市場觀影人次1.38億的記錄，榮登全球影史「單一市場觀影人次」榜首。
《戰狼2》7月27日上映至今，票房不斷狂飆，接連締造多項華語影史新紀錄，8月16日被權威網站Box Office Mojo納入全球百強榜單，成為全球票房前100的第一部華語電影，美國《福布斯》雙周刊網站甚至爲此發文評論《戰狼2》對好萊塢在大陸票房的衝擊和影響。
(旺報)
關鍵字：《戰狼2》
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