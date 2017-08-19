怕戰爭 俄駐北韓企業準備撤離
據法國國際廣播電台網站報導，雖然俄羅斯與中國大陸皆主張北韓飛彈危機不應透過武力解決，但俄羅斯駐北韓企業已經未雨綢繆，制定好撤離計畫。分析指出，這顯示各界仍不可對朝鮮半島局勢掉以輕心。
《日本經濟新聞》報導，駐在北韓經濟特區的俄羅斯政府及北韓合資企業負責人日前透露，「為防止美國與北韓發生核武衝突，俄方制定了俄籍職員撤離計畫」。
負責運送煤炭至北韓羅先市羅津港的俄朝合資公司RasonKonTrans負責人佟基表示：「如果發生什麼事，必須確保員工安全」。該合資企業內有100名俄籍員工。
據報導，俄國外長拉夫羅夫認為朝鮮半島發生軍事衝突的可能性很高。一旦衝突發生，俄國在遠東地區的利益也會蒙受損失，因此俄國當局似乎正加強準備。
(中時)
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