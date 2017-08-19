相隔2年姊妹合體！阿妹邀Saya高雄飆動感舞曲

阿妹今晚在高雄開唱。（EMI提供）

張惠妹（阿妹）今晚在高雄巨蛋舉辦「烏托邦2.0」第4場，邀來小5歲的妹妹Saya（張惠春）合唱動感舞曲，姊妹倆繼2年前的「烏托邦」北京場同台飆唱後，今晚再度合作引爆演唱會高潮。

Saya在1997年與表妹Raya合組團體「阿妹妹」，當時Saya頂著天后阿妹親妹妹的光環，一出道備受矚目，Saya因五官輪廓與阿妹相似，早期姊妹倆常被誤認是雙胞胎。

Saya曾淡出歌壇，去年受阿妹鼓勵參加《中國好聲音4》，導師那英甚至說：「很多高音的地方，對號入座的話，很像張惠妹！」果真引起大陸歌迷注意，獲廣大迴響。

(中時)