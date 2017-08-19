世大運》反年改影響開幕 台北市政府嚴厲譴責

台北世大運19日晚間在台北田徑場舉行開幕式，台北小巨蛋外一度因為反年改團體抗議導致多國代表團選手無法及時入場。(中央社)

台灣有史以來最大國際體育盛事「2017台北世大運」，1日在台北田徑場正式揭開序幕，不過受到反年改團體到小巨蛋周邊抗議影響，選手無法進場，導致開幕式進行時，運動員代表團一度無法進場，會場外一片混亂，更貽笑國際。

台北市政府發言人劉奕霆晚間表示，針對2017世大運開幕表演，反年改陳情團體蓄意阻擋各國選手入場，造成選手恐慌影響節目演出，台北市政府予以嚴厲譴責及表達最深不滿。

劉奕霆強調，世大運是台灣的大事，是國家的喜事，反年改陳情團體蓄意擾亂開幕演出，除已嚴重違法，其主張已喪失正當性，更是貽笑國際，我們給予最嚴厲的譴責。

(中時電子報)