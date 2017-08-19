世大運》烏拉圭揪甘心 秀我國旗感謝台北

烏拉圭代表團在開幕典禮入場時拉出「謝謝台北 烏拉圭愛你」的標語，上面有中華民國與烏拉圭的國旗。（李弘斌攝）

臺北世大運19日在台北田徑場正式開幕，礙於奧會模式，我國國旗僅能讓觀眾在看台上揮舞，連中華代表團在場內都是拿著奧會會旗。意外的是，烏拉圭代表團入場時，竟然拉出「謝謝台北 烏拉圭愛你」的標語，上面有中華民國與烏拉圭的國旗，令現場觀眾驚喜不已。

(中時電子報)