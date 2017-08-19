詹子賢10上兩分炮建功 中信4：2勝富邦
中信兄弟與富邦悍將連續2場延長賽決勝負！結果中信兄弟詹子賢10上轟出2分全壘打，終場以4比2獲勝，中止對戰4連敗與2連敗。。
中信兄弟昨10上張志豪與王勝偉擊出兩發全壘打，不料還是敗在10下救援投手林克謙的「再見暴投」，今終靠詹子賢的2分炮獲勝。
詹子賢6月20日對富邦悍將之戰，石破天驚單場轟出3響炮，此役是他熄火7場後的本季第9轟，且是致勝關鍵的勝利打點全壘打。
10上，詹子賢2好球之後，面對富邦悍將第6任投手羅國華投出的一記內角約膝蓋高度變化球，硬是以高爾夫揮桿方式，將球轟至左外野全壘打牆外，成了中信兄弟此役獲勝大功臣。
能在球隊戰績不佳之際於延長賽擊出致勝兩分炮，他賽後說：「最近常聽到有人說『很可惜』，我真不想再聽到了。」。
富邦雖然落敗，但9上出場擔任第5任投手的郭泓志，此局被擊出1支安打與1次保送，一度被攻佔一、二壘，但仍飆出3顆最快149公里速球，解決2位打者，保持連續5場無失分。
中信兄弟今派剛新洋投銳力先發，此役主投6局只被擊出4支安打，因其中2支集中在3下，加上1次保送，失2分，這場中職處女秀無關勝負，實力在昨解約的肯恩之上。
(中時電子報)
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