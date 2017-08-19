阻代表團進場 中央安全指揮中心譴責抗議團體

世大運開幕過程中，意外發生陳抗團體與警發生推擠衝突，導致各國選手無法入場，中央安全指揮中心晚間9時許發表聲明表示： 因「反年金改革」團體於會場周邊以高音汽笛、丟擲煙霧彈及推擠等違法、脫序行為進行滋擾，現場雖經台北市警察局即時強力排除，並逮捕現行犯；惟仍造成部分國家代表團未能按照原訂流程入場。

中央安全指揮中心對於這些非理性及影響國家形象的行為，表達最嚴厲的譴責，並指示台北市警察局應對於其他涉案相關人員積極擴大追查、究辦，展現嚴正執法、維護社會秩序的決心。

(中時)