反年改阻世大運選手進場 中央指揮中心嚴厲譴責

反年改團體阻擋世大運選手入場，批評聲浪不斷。中央安全指揮中心昨晚發布聲明表示，對於非理性及影響國家形象的行為，表達最嚴厲的譴責，並指示台北市政府警察局應對於其他涉案相關人員積極擴大追查、究辦，展現嚴正執法、維護社會秩序的決心。

中央安全指揮中心表示，世大運開幕儀式中，因「反年金改革」團體於會場周邊以高音汽笛、丟擲煙霧彈及推擠等違法、脫序行為進行滋擾，現場雖經台北市政府警察局即時強力排除，並逮捕現行犯；惟仍造成部分國家代表團未能按照原訂流程入場。

(中時)