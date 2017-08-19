無選手入場？ 北市警：當時通道暢通 未被抗議者占據
世大運發生沒有選手入場的混亂場面，北市警方晚間指出，反年改抗議群眾約200餘人，今晚7時20分左右，由敦化北路西側穿越敦化北路，聚集在小巨蛋車輛出入口北側坡道，過程中「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁，與萬華分局巡佐劉金詮發生拉扯衝突，顏隨後就被警方依公共安全為由，制止行動進行保護管束，抗議者於是紛紛鼓躁，要求警方儘速放人。
警方見狀立刻呼叫支援警力，迅速結集避免衝突擴大，將所有群眾都在擋在護欄外，此時選手通道並未被截斷、阻攔，仍可正常行走，但世大運各國選手被告知外面有衝突，大家在混亂結束前不明狀況，沒有隊伍敢隨便前進，才出現沒有選手入場的離譜場面。
顏才仁向警方表示，他因後方群眾推擠，自己才會不斷往前，過程中麥克風敲到警察，雙方才有後續的拉扯，強調並沒故意襲警，警方後來讓顏自行離開，事否涉及妨害公務，日後將檢視蒐證影帶再行釐清。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。