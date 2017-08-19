無選手入場？ 北市警：當時通道暢通 未被抗議者占據

警方表示護欄內的選手通道，從未被民眾佔據過。（陳鴻偉攝）

反年改群眾在小巨蛋外抗議，造成裡面的選手不敢進場。（陳鴻偉攝）

世大運發生沒有選手入場的混亂場面，北市警方晚間指出，反年改抗議群眾約200餘人，今晚7時20分左右，由敦化北路西側穿越敦化北路，聚集在小巨蛋車輛出入口北側坡道，過程中「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁，與萬華分局巡佐劉金詮發生拉扯衝突，顏隨後就被警方依公共安全為由，制止行動進行保護管束，抗議者於是紛紛鼓躁，要求警方儘速放人。

警方見狀立刻呼叫支援警力，迅速結集避免衝突擴大，將所有群眾都在擋在護欄外，此時選手通道並未被截斷、阻攔，仍可正常行走，但世大運各國選手被告知外面有衝突，大家在混亂結束前不明狀況，沒有隊伍敢隨便前進，才出現沒有選手入場的離譜場面。

顏才仁向警方表示，他因後方群眾推擠，自己才會不斷往前，過程中麥克風敲到警察，雙方才有後續的拉扯，強調並沒故意襲警，警方後來讓顏自行離開，事否涉及妨害公務，日後將檢視蒐證影帶再行釐清。

(中時)