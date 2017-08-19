曾之喬《改變的起點》憶過往 演藝路打擊多
戲劇女神曾之喬與邱勝翊（王子）、以綸、章廣辰等人主演的中視、東森熱播劇《稍息立正我愛你》，本周日（8月20日）晚間10點播出第4集，收視不斷飆高，網路瀏覽量破400萬。
曾之喬日前接受中視《改變的起點》專訪，提起14歲出道，勇闖演藝圈所經歷的各種毒舌批評及演藝辛酸。她表示，出道時，被唱片公司以偶像團體包裝成甜美歌聲及美少女形象；原本對經紀公司百分之百言聽計從，但團體單飛解散後，她天真地以為終於有機會暢所欲言，但原本像家人般一路呵護她的經紀公司卻誤她的想法，解讀為「小孩子不聽話」，各種指責紛沓而來：「妳才出道3年，妳覺得妳很懂嗎？」、「妳覺得妳很大牌了嗎？」這些話讓曾之喬打擊很大：「我非常的困惑，所以我不能表達意見嗎？最後那張唱片就是做到崩潰」。
儘管演藝工作仍舊不斷進行，但曾之喬已失去對工作的嚮往跟拚勁：「這過程變得很憂鬱，我完全睡不著，然後開始食慾各方面問題，講到工作就哭、非常無助……就覺得說一切都失控了！」
年少成名，一度讓曾之喬深陷壓力與低潮，但最後她嘗試許多不同的戲劇角色，找到屬於自己的特質與風格，2016年入圍金鐘獎最佳女配角，從少女偶像正式蛻變成戲劇女神。
在《稍息立正我愛你》劇中，曾之喬與王子有許多曖昧對手戲，現實生活中，2人也有一些奇特的「戀愛症候群」。曾之喬笑說，14歲時曾喜歡一個男生，當時念國中的她已經在半工半讀，所以和男朋友每天清晨五點半約會，為此，必須訂好鬧鐘、早起、約在附近公園，還只能一起去買早餐、散步之類：「我明明就是眼睛都要閉起來了、根本都要睡著！」好幾次男生對她說著甜言蜜語的同時，曾之喬早就累到不小心睡著，然後又驚醒說：「蛤？你說什麼？」
王子則是「控制狂」，20幾歲、第一次要跟女友約會時，前一天先到現場把所有動線「走位」獨自彩排一遍，熟悉所有路線、避免遲到，誇張到連停車位都先找好、大約要停在哪一格、走過去會花多久，都事先規劃好。
(旺報)
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