韓美21日啟動乙支自由衛士聯合軍演 美參演兵力略減
南韓國防部18日指出，南韓與美國將於21日到31日進行「乙支自由衛士」（UFG）聯合軍事演習，屆時將有5萬名韓軍和1.75萬名美軍參與演訓，美軍人數較去年減少7500人。
北韓領導人金正恩14日聽取軍方發射飛彈圍攻關島計畫的簡報後表示，會再觀察美國一段時間再作重大決定，他並警告說，如果「愚蠢的美國佬」持續做出「極度危險的魯莽舉動」，他就會有所行動。
而金正恩所指的挑釁行為可能是指美韓將於21日至31日舉行的「乙支自由衛士」年度聯合軍演。平壤認為美韓聯合軍演是在為入侵北韓做準備。
有輿論質疑此次參演美軍兵力減少意味聯合軍演規模縮小，但南韓軍方相關人士表示，今年的UFG聯演規模與去年持平。
去年UFG軍演，美軍共有2.5萬官兵參與，其中包括美國本土部隊和太平洋司令部下屬2500名海外增援軍。今年軍演，海外增援軍參演人數較去年稍微增加，而駐韓美軍兵力數量則減少。至於此次軍演是否會動用美軍戰略武器，南韓軍方未作具體說明。
(中時)
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