世大運》選手最後一刻齊湧入 林佳龍讚：國際笑話變獨特迎賓式
世大運今（19）日晚間舉行開幕式，因反年改團體阻擋，導致前面將近1小時沒有運動員能進場，不過最後中華隊要進場時，早先沒能趕上的各國選手通通一起進入，製造意外高潮，在場觀禮的台中市長林佳龍忍不住讚嘆，這一幕讓本來的國際笑話，變成獨特迎賓式。
反年改團體今晚的行為，引起許多民眾不滿，認為破壞了台灣難得登上國際版面的機會，總統府、行政院與台北市政府也陸續發出譴責。
不過，反年改團體無法影響世大運選手們的熱情，雖然一開始受到影響沒辦法進場，可在最後壓軸入場階段，本來沒辦法進場的選手全都一同進入，讓現場和透過電視、網路觀看的民眾都相當感動。
林佳龍也在臉書表示，「世大運開幕因受年改抗爭而無法進場的各國運動員，在最後一刻魚貫而入，為可能讓台灣蒙羞的國際笑話，轉為激情、獨特的迎賓式！台灣，加油！」
(中時電子報)
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