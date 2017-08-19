國旗飄揚觀眾席 世大運開幕第一次

2017世界大學運動會19日晚間在台北田徑場正式開幕，不少民眾帶著大小國旗到場，在場邊揮舞，力挺這次在台北展開的國際體壇盛事。（圖文／中央社）

台北世大運19日晚間在台北田徑場舉行開幕式，中華代表團與稍早未能及時進場的各國代表團一起進場，場邊觀眾高舉國旗等，氣氛嗨翻。（圖文／中央社）

2017年台北世界大學運動會今（19）日晚間在台北田徑場舉行開幕典禮，看台上有觀眾自發帶中華民國國旗進場，這將是歷年來世大運開幕典禮首見。

台灣以奧會模式的「中華台北」名義主辦本屆世界大學運動會，根據中央社報導，國際大學體育總會（FISU）主席馬蒂特辛（Oleg Matytsin）今天上午在記者會公開表示，使用中華台北這個詞，可能有些人感到失望，但世大運「必須遵守奧會規定」。

根據世大運的觀眾席規定，政治、宗教、種族歧視標語不得入場，但國旗不在此限，旗幟長2公尺、寬1公尺以內可以帶進場，不得影響比賽。

台灣自1981年瑞士洛桑協議之後使用奧會模式參與國際比賽，1987年開始參加世界大學運動會。

(中時電子報)