反年改團體阻各國選手入場 民進黨：嚴懲暴力

2017世大運開幕活動，反年改團體暴力阻擋各國選手入場，嚴重影響活動進行，民進黨發言人張志豪今天表示，對於反年改團體的離譜違法行徑，本黨表示嚴厲譴責，同時支持政府相關單位盡速調查，嚴懲惡意暴力滋事群眾。

張志豪說，世大運是國際的大事，世界因此看見台灣，國人應該不分彼此共同喜迎盛事。

張志豪表示，世大運是國人的共同期待與驕傲。相關團體假反年改爲由蓄意滋擾國際活動進行，自私無知，嚴重威脅國人及選手安全，不僅違法，更傷害台灣國家形象，國人應共同譴責！反年改團體應對離譜違法失當行徑立刻道歉！

(中時)