聯合國報告：北韓轉向東南亞出口煤炭
王嘉源／綜合報導
北韓因為試射洲際彈道導彈（ICBM）及持續核開發，煤炭出口成了聯合國安理會的制裁對象。但據日本共同社19日報導，由於中國發布公告並實施禁運，北韓將煤炭出口目的地轉向了東南亞各國。據悉，2月以來的半年內，北韓煤炭及鐵礦石等出口所獲收入達到約2.7億美元。
共同社獲得了安理會北韓制裁委員會專家小組彙總的報告。對於制裁未被切實履行的現狀，報告指出「這削弱了（迫使北韓）放棄大規模殺傷性武器的努力」，揭示了無法輕易斬斷核與導彈開發相關資金來源的實際狀況。該報告將於近期公佈。
安理會在北韓去年兩次核試驗後強化制裁，對一直是重要外匯來源的煤炭出口設置了每年約4億美元的上限。即使在此限額內，安理會也不容許核與導彈開發相關人員及團體參與，但是從外部很難進行區別。
在今年7月北韓試射ICBM之後，安理會原則上對鐵礦石、海產品以及煤炭出口予以全面禁止。東南亞各國是否切實履行，國際社會的監視目光或將日益嚴厲。
報告指出，中國今年2月中旬停止從北韓進口煤炭，北韓煤炭出口目的地變成了馬來西亞、越南等中國以外的國家，還存在部分經由第三國的出口。
此外，報告提到在敘利亞等中東國家及非洲多次發現北韓工作人員，指出可能牽涉包括地對空導彈系統在內的非法交易。
(中時)
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