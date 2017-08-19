世大運》開幕延宕 FISU聲明：維安重新檢視

台北世大運19日晚間在台北田徑場舉行開幕式，各國代表團進場後，舉旗手高舉各國旗幟齊聚場內。(中央社)

2017台北世大運19日開幕典禮大出包，各國代表隊隊伍遭陳抗人士阻擋在外，導致典禮延宕30分鐘。國際大學運動總會(FISU)發表聲明，顧全所有運動員安全為FISU最高原則，要求未來所有維安需全盤檢視。

今年開幕典禮運動員進場前規劃在台北小巨蛋待命，但陳抗人士突破到台北田徑場大門口，導致自將近100多個代表隊成員無法按流程入場。直到警方排除陳抗人士後，其餘各國才依序入場，表定20點33分運動員進場結束，延宕至21點運動員才進場完畢。

FISU隨即針對此發表聲明，儘管因意外導致運動員進場延宕，但在現場警力排除陳抗人士後，各國代表團運動員仍依序入場，典禮流程照舊。

不過FISU強調，顧全所有運動員安全為FISU最高原則，公共秩序將是台北一大重點，要求未來所有維安必須重新檢視，FISU也期待接下來的所有賽事、活動都能和平進行。

(中時電子報)