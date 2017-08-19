世大運開幕式遭鬧場，林佳龍見證危機逆轉

台中市長林佳龍出席2017台北世界大學運動會開幕式。（圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍在臉書PO文，見證化危機為轉機，「台灣，加油！」（圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍與高雄市長陳菊一起出席2017台北世界大學運動會開幕式。（圖／翻攝林佳龍臉書）

2017台北世界大學運動會開幕式以「活力島嶼」、「匯聚台北」、「世界部落」為三大主軸，表演精彩。（圖／台中市府提供）

「終於進場了！」台中市長林佳龍今晚出席2017台北世界大學運動會開幕式，與高雄市長陳菊一起坐在會場參與盛會，卻因反年改團體鬧場，來自各國的選手一度受阻，幸好在最後一刻魚貫而入，林佳龍在臉書PO文表示「為可能讓台灣蒙羞的國際笑話，轉為激情、獨特的迎賓式！台灣，加油！」見證危機逆轉。

台中市2019年將舉辦東亞青年運動會，林佳龍日前在世大運聖火傳遞到台中時，即允諾會參加今晚在台北田徑場舉行的台北世界大學運動會開幕，作為辦東亞青年運動會的借鏡，期盼台中透過國際賽事的舉辦，逐步強化運動城市的實力。

「向世界展現台灣在運動各方面的實力！」林佳龍對台北市舉辦世大運，強調「我們都不是局外人」，很高興世大運在台北帶領之下，讓世界看見台灣，鼓勵全民一起參與。

林佳龍與陳菊一起坐在會場，兩人還合照PO上臉書，對世大運開幕因受反年改團體抗爭而無法進場的各國運動員，在最後一刻魚貫而入，林佳龍說，為可能讓台灣蒙羞的國際笑話，轉為激情、獨特的迎賓式！台灣，加油！還加註「畫面中你可以看到我們的總統熱情地揮手」。

很多網友在林佳龍臉書留言，看到國際盛會差點被破壞，氣憤的表示「丟自家國人臉」，也有網友說「看到各國運動員熱情回應我們也感到開心！」「賽事圓滿！加油，為各位選手鼓勵！」

世大運開幕典禮盛大登場，蔡英文總統、林佳龍、地主城市台北市長柯文哲等人及各縣市代表均出席與會，「飛越羚羊」紀政引領我國奧會會旗進場，世界各地好手也齊聚一堂。

典禮以「活力島嶼」、「匯聚台北」、「世界部落」為三大主軸，進行精彩的表演節目，並施放美麗煙火，氣氛熱鬧。

台北市於2011年獲得2017夏季世界大學運動會主辦權，比賽種類包含田徑、籃球、跳水、擊劍、足球、競技體操、韻律體操、柔道、游泳、桌球、跆拳道、網球、排球、水球等，項目多元。

市府表示，台中將舉辦東亞青年運動會，為台灣有史以來第一場奧運體系國際運動賽事，也是首屆東亞青年運動會，東亞青奧將以「Young & Green」為主軸，辦理一場強調年輕人為主體的環保綠能運動會，希望凝聚城市向心力，藉此賽事以運動交友，讓台中走向國際。

東亞青奧共14項競賽項目，除輕艇及室內五人制足球分別於南投日月潭及彰化體育館舉辦外，其餘12項在台中市舉行。

規畫為羽球比賽項目的朝馬國民運動中心，去年12月30日正式營運；以水上運動、網球為主北區國民運動中心及台中市網球中心，也分別在今年4月及2月完成驗收；而做為柔道比賽場館的多功能運動中心，今年7月也已開幕營運。

(中時)