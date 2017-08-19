世大運開幕 柯文哲：台北用運動和全世界交朋友
今晚世大運舉行開幕典禮，台北市長柯文哲致詞時表示，世大運是台灣有史以來最大賽事，希望各為年輕朋友不斷超越自我，永不放棄，用運動寫下青春的熱血章篇，台灣人民也會張開友誼雙手為你們喝采。
柯文哲致詞先向蔡總統、會長、全體裁判和選手、全球觀眾道晚安，他代表台北市民歡迎大家前來參加世大運，感謝國際大學運動總會給我們這機會，促成142國家，1萬1000多名和隊職員在台北齊聚一堂，超越種族與距離，向世界證明台北的自信、熱情和活力。
柯文哲說，世大運是台灣有史裡來最大的運動賽事，台灣這美麗的島嶼，有豐裕的自然生態、多元的族群，台灣人民總是在一次又一次的挑戰中，不畏困難前進，今天已享有民主自由的方式，珍惜它也會努力保有它。
他指出，首善之都台北，融合時尚與傳統，還有活力無限的年輕創意，是座充滿國際魅力的生活城市，更是深獲全球觀光客的喜愛，未來12天希望各位年輕朋友不斷超越自我、永不放棄，用運動寫下青春的熱血張篇，台灣人民也會張開友誼雙手為你們喝采，台北用運動和全世界交朋友，再次歡迎各位。
在FISU會長致詞後，蔡英文總統先用英語歡迎大家來到台灣，隨後宣布大會開始：「各位女士、各位先生，我現在宣布2017台北世界大學運動會正式開始。」
(中時)
關鍵字：世大運
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