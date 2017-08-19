芬蘭圖爾庫持刀砍人事件 初步認定為恐攻

芬蘭警方19日發表聲明說，芬蘭西南部城市圖爾庫18日發生的持刀砍人事件已朝恐怖攻擊方向偵辦。警方說，凶嫌是一名18歲摩洛哥公民，在襲擊中被警察開槍射傷，仍在圖爾庫大學醫院接受治療。

警方證實，事件中的兩名罹難者為芬蘭公民。８名傷者中有一人是義大利人、兩名瑞典人，目前仍有3人傷勢嚴重。

(中時)