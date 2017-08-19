反年改鬧場 北市警局逮1人將檢視蒐證畫面法辦

2017台北世界大學運動會開幕典禮今晚在台北田徑場舉行，台北市警察局表示，各國代表團入場時，受到數名反年改團體成員使用高音汽笛及丟擲煙霧罐影響，讓加拿大代表團受到驚擾，返回小巨蛋內，連帶影響後續隊伍進場，現場已逮捕管束一名顏姓民眾，後續將檢視蒐證畫面，依法偵辦。

警察局表示，事發時立即派遣優勢警力圈圍現場陳抗分子，於10分鐘內控制現場，並舉牌命令解散、制止，2017台北世大運執委會也同步向代表團說明現場狀況，代表團理解後於20分鐘內恢復入場，活動於晚間7時39分接續進行。

警察局表示，今晚發生的違法脫序行為，警方將依法行政、嚴正執法，並呼籲民眾表達意見與訴求應以和平、理性的方式，切勿觸法，以維護社會秩序及民眾安全。

(中時)