運動員進場延後 FISU會長：好的事情值得等待

世大運今天開幕，國際大學體育總會（FISU）會長Oleg Matytsin致詞時表示，今晚稍早發生了運動員進場延後的狀況，對此他很抱歉，但有時候好的事情是值得等待的，他要謝謝台下觀眾熱情的歡迎，他只有一個要求，就是請大家保持愉快的心情來迎接12天的賽事。

(中時)