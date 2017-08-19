韓美FTA修改首輪磋商將於首爾登場

應美國要求，美國與南韓將於22日正式展開修改美韓自由貿易協定（FTA）的首輪磋商。南韓產業通商資源部與美國貿易代表辦公室（USTR）宣布，將於22日在首爾舉行韓美FTA共同委員會特別會議。

繼美國總統川普砲轟美韓FTA「糟糕透頂」，並稱將修改或終止該協定之後，美方已於7月12日正式發函通知南韓，要求舉行共同委員會特別會議，並主張會議在華府舉行。

不過，南韓回覆，雙方FTA內明文規定，除非兩國已另行達成協議，否則共同委員會特別會議應在受邀國舉行，因此美國代表團將赴韓出席22日的會議。美方貿易代表萊特希澤因為需要處理北美自由貿易協定（NAFTA）相關事務，無法親自來韓與會，因此將通過視訊會議與南韓對話。

一般預計，美國將在特別會議中直接批評南韓對美貿易順差問題，並要求開始修改協定，不過南韓當局認為，美國提議舉行特別會議的目的是「討論修改或修訂韓美自貿協定的可能性（possible amendments and modifications）」。因此，此次會議並非針對修改協定展開的談判。

據南韓《中央日報》報導，正式修改談判之前，還需要經過多個階段。首先，兩國必須完成所有國內相關程序，才可以宣布開始談判。依照南韓「通商程序法」規定，修改協定前需要針對經濟適當性進行探討，召開聽證會、對外經濟部長會議並向國會報告。

(中時)