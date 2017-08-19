警復興北路攔查年改團體 雙方爆衝突

北市警攔查年改團體，疑對方不配合發生衝突。（陳鴻偉翻攝）

北市警方今天9時許，在南京東路、復興北路口盤查，攔下疑為來自彰化的軍公教反年改團體時，吳姓民眾不願配合，雙方發生口角衝突，全案正由警方進一步釐清中。

(中時)