世大運》捍衛主場 中華健兒先衝再讓

台北世大運19日晚間在台北田徑場舉行開幕式，中華代表團在掌旗官楊俊瀚率領下，壓軸進場，成員們也在場中開心齊聚擺POSE。中央社記者吳家昇攝 106年8月19日

臺北世大運開幕典禮的運動員入場儀式遭場外陳抗團體干擾，還是中華代表團全力捍衛主場，在狀況排除後帶頭衝入台北田徑場主場館。不過隨後尊重各國代表團要繼續完成入場儀式的意願，中華隊又退回台北小巨蛋，按原定程序壓軸進場。

中華代表團在陳抗排除後，快步進入台北田徑場。（李弘斌攝）

各國運動員於開幕典禮先在小巨蛋等待，未料從智利開始，移動到田徑場的路線被煙幕彈所阻。不過體育署署長林德福相當堅持中華代表團要完成入場儀式，於障礙排除後，代表團率先衝入台北田徑場，各國選手隨後跟上。

儘管整個運動員進場的儀式受到干擾，但以中華代表團進入田徑場的時間，本來仍可按中華隊的既定時間進場。但世界大學運動總會（FISU）希望徵詢各國意願，中華隊也退回到小巨蛋，讓其他國家先行完成進場儀式。

(中時電子報)