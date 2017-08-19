「看見退休軍警抗爭力道？」自稱非發起人 李來希仍挨批
今（19）日晚間在台北田徑場舉行開幕式的世大運，因反年改團體到現場陳抗，一度導致多國運動員無法順利進場；自稱很早就離場，不知道狀況會如此激烈的全國公務人員協會理事長李來希稍早在臉書表示，「看見了我們退休退伍軍警抗爭的力道？」引起許多網友不滿。
世大運是國際級體育賽事，今晚的開幕式卻因反年改團體蒙上一層陰影，李來希下午在台北田徑場周邊受訪時指出，醜媳婦總要見公婆，要讓國際社會看到總統蔡英文的真面目；但晚間事情鬧大後，李卻說此次活動他不是發起人，也很早就離開現場了，不知會這麼激烈。
到了晚間9點多，李來希在臉書po出反年改團體造成世大運選手無法進場的新聞，並說，「看見了我們退休退伍軍警抗爭的力道？」對此，很多網友無法認同，認為此舉把台灣人的臉丟光，僅有極少數網友認同李的想法。
(中時電子報)
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