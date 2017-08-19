總統：以為這樣就可破壞賽事 太小看台灣

世大運開幕式遭鬧場，蔡英文總統晚間在臉書貼文表示，以為這樣就可以破壞這場賽事，那就太小看台灣了。（取自蔡英文臉書）

世大運開幕遭年改團體破壞，蔡英文總統晚間在臉書發文表示，如果以為這樣就可以破壞這場賽事，那就太小看台灣了。

蔡英文臉書全文如下：

Welcome to Taiwan！

如果以為這樣就可以破壞這場賽事，那就太小看台灣了。

「我現在宣布，2017台北世界大學運動會正式開始！」

所有的台灣人民，把我們最好的那一面讓世界看到。柯市長加油，台北市加油，台灣加油。團結，團結，再團結！

(中時)