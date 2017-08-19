反年改團體鬧場世大運 朱立倫：譴責任何團體讓台灣受傷

世大運今晚開幕，卻被反年改團體丟煙霧彈阻饒進場，讓網友群情激憤，新北市長朱立倫晚間也在臉書貼文指出，譴責任何團體、任何因素讓整個台灣受傷。

朱立倫說，這是台灣的第一次，能在國際上被看見、受到尊重，我們台灣的主場，一起用力鼓掌，讓榮耀歸於每位努力的人，請大家一起為世大運加油，為選手們加油。

臉書全文：

請大家一起為世大運加油，為選手們加油！

台灣的第一次，能在國際上被看見、受到尊重，我們譴責任何團體、任何因素讓整個台灣受傷。

台灣的主場，一起用力鼓掌，讓榮耀歸於每位努力的人！

(中時)