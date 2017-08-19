世大運》會長驕傲：沒人能阻擋我們的運動員

台北世大運19日晚間開幕，台北市長柯文哲（左）與國際大學體育總會（FISU）會長馬泰辛（Oleg Matytsin）（右）上台，向全場觀眾揮手致意。中央社記者吳家昇攝 106年8月19日

臺北世大運開幕典禮發生陳抗影響運動員進場儀式的意外，國際大學運動總會先發表聲明，所有維安將重新檢視，會長馬泰辛（Oleg Matytsin）致詞時則為開幕典禮延宕表達遺憾，但也強調：「有的時候，更美好的事情在等著我們，沒有人可以阻止我們的學生運動員們。」為開幕典禮最後能順利進行感到驕傲。

馬泰辛也感謝現場觀眾的熱情支持，他只有一個請求，就是請大家保持愉快的心情，迎接接下來12天的世大運賽事。

(中時電子報)