台灣東南方低壓活躍 有可能發展成颱風
中央氣象局今天晚上發布最新天氣分析，關島西方海面低氣壓發展活躍，將朝菲律賓東方海面及巴士海峽接近，有機會發展為熱帶性低氣壓或增強為輕度颱風。
氣象局指出，明（20日）天太平洋高壓影響，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴朗炎熱的天氣，大臺北地區有37度高溫發生的機率；午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨。
天氣職人吳聖宇今天指出，目前在台灣東南方的確有低氣壓，明天(20日)就可能發展為熱帶性低氣壓，未來甚至有成為颱風的可能性。不過離台灣還有一段距離，外圍環流尚未影響台灣天氣，預估仍將維持晴午後山區局部雷雨的天氣型態。
吳聖宇表示，週二(22日)到周三(23日)這兩天各地降雨機會都偏高，尤其東半部降雨應該會比較明顯，當然它越對著台灣來，影響就會越大，需要密切觀察。
(中時電子報)
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