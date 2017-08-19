世大運開幕亮點 太極門展現台灣軟實力

太極門太極陣以「薪傳 傳心」為主題，結合世大運標語主軸「For You · For Youth」，展演將最古老的體育活動「武術」。（圖／太極門提供）

來自台中的世大運加油團，參與開幕式盛會。（圖／太極門提供）

2017台北世大運今晚在台北田徑場舉行開幕式，來自140餘國7000多名頂尖運動員同場競技，2000年曾受邀到雪梨奧運文化展演的太極門氣功養生學會，擔綱開幕序曲打頭陣演出，傳承數千年的體育文化站上世大運舞台。

太極門太極陣由268名弟子代表以「薪傳 傳心」為主題，結合世大運標語主軸「For You · For Youth」，將最古老體育活動「武術」結合東方心靈修行，為大會帶來360環場展演。

來自台中市近40人團隊，有場上展演者，有協助服裝道具者，還有場邊搖旗吶喊的啦啦隊，展現台中人的熱情。

參與盛會的僑忠國小退休教師高惠華表示，武術表演超吸睛，由令旗、五色旗、刀盾、齊眉棍、雙棍、劍舞及十八般兵器等移形換位、陣中有陣，展現的古代陣法令人印象深刻。

「9分鐘充滿正能量的展演，傳達和平止戈的精神！」來自天津商圈的童裝批發業老闆蘇光昭興奮的說，參加國際賽事開幕很震撼，喊破喉嚨也要把台中人的熱情送給國際友人。

結合科技、運動、音樂、文化，的開幕讓全世界看到台灣堅強軟實力，明天開始各項精彩的競賽陸續登場，選手即將展開君子之爭，來自台中的加油團號召大家買票進場為場上競技的選手加油，為台灣加油！

(中時)