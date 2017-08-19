世大運》反年改團體干擾進場 警方蒐證嚴辦

中時電子報
／綜合報導
反年改場外抗議　阻世大運開幕流程
台北世大運19日晚間在台北田徑場舉行開幕式，台北小巨蛋外一度因為反年改團體抗議導致多國代表團選手無法及時入場。(中央社)

2017台北世大運19日開幕典禮，各國代表隊因反年改團體成員於管制區外丟擲煙霧罐，導致運動員進場受阻。台北市政府警察局於現場逮捕管束一名顏姓民眾，後續並將檢視蒐證畫面，依法偵辦。

晚間臺北市政府警察局說明，當時數名反年改團體成員於管制區外(臺北田徑場二中坡道敦化北路側)使用高音汽笛及丟擲煙霧罐，造成由小巨蛋排隊準備進場之加拿大代表團驚擾，返回小巨蛋內，致後續隊伍進場受到影響。

臺北市政府警察局於事發時立即派遣優勢警力圈圍現場陳抗分子，於10分鐘內控制現場，並舉牌命令解散、制止，2017臺北世大運執委會亦同步向代表團說明現場狀況，代表團理解後於20分鐘內恢復入場，活動於19時39分接續進行。

本次滋擾事故臺北市政府警察局為維護現場人員安全，於現場逮捕管束一名顏姓民眾，後續並將檢視蒐證畫面，依法偵辦。

臺北市政府警察局一向尊重民眾表達意見之自由，處理聚眾活動均秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」之原則。對於本日發生之違法及脫序行為，警方將依法行政、嚴正執法，並呼籲民眾表達意見與訴求應以和平、理性的方式，切勿觸法，以維護社會秩序及民眾安全。

(中時電子報)

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關鍵字：世大運開幕典禮台北市政府警察局反年改團體
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