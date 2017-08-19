阿里巴巴股價飆漲 今年讓空頭損失百億美元

新浪網19日報導，在2018財年Q1業績公布後，阿里巴巴市值短短兩天增加近300億美元。對於下注阿里巴巴股價下跌的空頭來說，這註定又是一個失望的季節。

8月19日，國外知名財經網站Business Insider撰文指稱，做空阿里巴巴的操盤手們，僅在本周就損失20億美元，今年以來已經損失98億美元。作者驚歎說：「阿里巴巴的股票，就像一列狂飆的高鐵，簡直是全世界最不適合看空的股票！」

這篇文章引用金融分析公司S3 Partners提供的資料。在這個「讓做空者損失最多的股票排行」中，阿里巴巴名列第一，已讓下注其股價下跌的操盤手損失98美元。第二名是特斯拉，讓做空者損失45億美元，還不到阿里巴巴的一半。

文章指出，讓操盤手無功而返的原因很簡單：阿里巴巴的股票，在今年內上漲87％，指數增幅差不多是摩根士丹利的全世界資本市場指數的八倍。

(工商)