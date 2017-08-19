鬧場世大運？ 反年改團體：不希望丟台灣的臉 誤會導致！
世大運開幕，反年改團體在小巨蛋外丟煙霧彈，導致代表團排序從C以後只見舉旗手。退伍軍人權益保障協會理事長黃正忠表示，他們一直都採取和平理性的態度，也不希望丟台灣的臉，真的是因層層誤會導致。
黃正忠說，主因是抗議民眾從南部北上，原本預計下午3時在美仁2號公園集合，但由於現場維安嚴謹，加上負責維安工作的各警分局溝通協調不良，導致他們下午6時仍無法抵達集合地點，導致跟警方有言語衝突等狀況發生。
黃正忠更質疑，為何有合法申請的集會民眾，無法順利到集合地點，而每個路口卻都有看到其它未申請的抗議民眾。
(中時電子報)
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