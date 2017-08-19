阿里巴巴將在西安建西北總部
阿里巴巴集團董事局主席馬雲19日在西安表示，將在西安建阿里巴巴西北總部。
新浪科技報導，馬雲表示，西安是西北重鎮，是一帶一路的起點，也是國家西部大開發的中心城市之一。阿里巴巴一直關注西安，關注西北發展，注重在西安的發展和服務機會。西安近年來發展很快，還有國內雄厚的大學和科研院所等科教基礎實力，阿里巴巴很期待能參與到大西安的建設中來，為一帶一路建設和國家西部大開發更好的貢獻力量，阿里巴巴決定建設西北總部。
馬雲表示，菜鳥網路加大在西安市投資力度，在西安市打造中國智慧骨幹網西北核心節點，服務大西安建設以及西北地方經濟發展和服務業轉型升級。
目前，阿里巴巴已在西安落地物流、電子商務、互聯網金融等業務，阿里巴巴在西安建設集團西北總部基地，將承載更多核心業務落戶西安。
當天，西安市政府和阿里巴巴集團簽署戰略合作協定。阿里雲將同西安交大共建大資料學院，面向一帶一路培養高端人才。西安市還和螞蟻金服簽署合作協定，宣佈共同推進西安“移動智慧城市”建設，推動「互聯網+政務」智慧升級，在交通、商業、民生、政務和信用等領域開展全面合作。
(旺報)
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