世大運》鋒炮炸裂驅散陳抗陰霾 大棒點燃聖火

2017世界大學運動會19日晚間在台北田徑場開幕，典禮最高潮由「台灣巨砲」陳金鋒將火球擊向聖火台，點燃聖火。中央社記者張新偉攝 106年8月19日

陳金鋒穿著中華隊的52號球衣，拎著球棒，一棒把火球打上聖火台。（陳信翰攝）

中華隊「永遠的第4棒」陳金鋒又炸裂了！在臺北世大運的開幕典禮，「鋒炮」陳金鋒將聖火一棒打上台北田徑場的聖火台，正式點燃本屆賽事聖火，也替為期12天的競賽揭開序幕。

去年已經引退的陳金鋒，日前已披露將擔任臺北世大運引燃聖火的最後一棒。在開幕典禮上，聖火由桌球好手江宏傑擔任第1棒，依序交給羽球「世界球后」戴資穎與射箭女將譚雅婷，原定也擔任火炬手的舉重奧運金牌女將許淑淨，因舊傷復發缺席，最後由譚雅婷將聖火完成最後傳遞，由陳金鋒揮出劇力萬鈞的一棒。

(中時電子報)