那一年 台北聽奧也曾被鬧場

世大運今（19）日晚間舉行開幕式，根據警方指出，反年改抗議群眾晚7時20分聚集在小巨蛋車輛出入口，被警方擋在護欄外，選手仍可正常行走，但被告知外面有衝突，沒有隊伍敢隨便前進，因此出現沒有選手入場的尷尬場面。

過去台灣也有團體在國際賽事會場陳抗的紀錄，2009年9月5日有媒體報導，台北聽障奧運會於2009年9月5日晚間7點30分在小巨蛋正式揭幕，有「獨派團體」闖進小巨蛋非陳情區域，手持「Taiwan Independence」、「馬英九下台」的牌子，與警方發生肢體衝突，驚動外國選手，造成混亂，最後遭強制驅離。

(中時電子報)