全教總籲：國家尊嚴不可損 反年改團體要理性
針對世大運開幕式，遭反年改抗議者阻擋選手進場，全國教師工會總聯合會發布新聞稿，呼籲國家尊嚴不可損，反年改團體要理性。
全教總表示，世界大學運動會全球矚目，是我國少有的國際盛事，國人莫不以辦喜事的心情迎接各國選手。未料在各國媒體報導的開幕儀式，卻發生監督年金改革聯盟、全國教育產業總工會（全教產）等反年改團體阻擋選手進場之事，嚴重傷害國家尊嚴與軍公教的形象，（全教總）呼籲反年改團體的行動要理性，勿損害國家尊嚴。
全教總擁有八萬教師會員，深知年金改革對公教的影響，也理解反年改團體的不滿與怨恨。然而各種社會運動、集會遊行或是抗議行動應以達成訴求為目的，倘若在國際盛事上做出有損國家尊嚴之舉動，不僅傷害整體國民之情感，更會讓訴求模糊而造成反效果，絕對是損人損己的行為。
由於此一損害國家尊嚴的行為造成社會大眾的罵聲不斷，連帶影響絕大多數奉公守法、兢兢業業公教人員的聲譽。全教總呼籲這些反年改團體，政治事政治解決，所有的不滿、怨恨應該回到政治場域，不管是針對政黨或政治人物，皆可被全民接受而讓訴求被看到，有損國家尊嚴的不理性舉動，只是讓訴求被謾罵聲所掩蓋。全教總也呼籲社會大眾，切莫以一桿子打翻一條船，絕大多數軍公教仍是以國家興亡為己任，戮力為國家發展而努力，特別是現職公教人員，仍是在崗位上盡心盡力，請民眾多予肯定與鼓勵。
公教年改已接近尾聲，全教總呼籲各界理性看待公教年金改革。現職公教人員不僅是多繳、少領、延後退，還要承擔公教的尊嚴與名聲。希望反年改團體理性自制，不要造成現職公教尊嚴的傷害，也希望社會大眾能理解絕大多數已退、現職公教仍以國家尊嚴為念，因為我們都生活在同一塊土地上。
(旺報)
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