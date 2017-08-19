破紀錄5小時3分惡戰 桃猿逆轉勝統一獅

陳俊秀敲出關鍵的3分打點三壘安打，率隊逆轉撂倒獅隊。(中央社資料照)

統一獅下半季戰力堅強，如今甩開Lamigo桃猿獨居第1，今(19日)兩隊正面交鋒，獅隊也靠著陳鏞基單場雙響炮領軍，一度取得6分領先，然而猿隊不服輸，比賽後段大舉反攻，最後靠陳俊秀8上擊出關鍵三壘安打，斬獲4分逆轉，終場以9比7勝出，結束這場破中職正規9局未中斷最長比賽時間。

此役獅隊在首局，就棒打猿隊先發賽格威，靠2支安打取得2比0領先。接著比賽儼然成為陳鏞基的個人秀，他先在3下扛出左外野3分炮，率隊開啟4分攻勢，接著5下一上場又用一記左外野陽春炮擊沉賽格威。賽格威僅投4局失7分，挨2轟平了他本季單場挨最多轟紀錄。

相較賽格威，布魯斯雖控球不穩，送出3次保送，但屢次化險為夷，投完5局只失1分退場。但在布魯斯下場後，猿隊打線開始發動反攻，6上先趁獅隊中繼王玉譜控球不穩，連送2保送，加上陳傑憲發生要命的傳球失誤，無人出局就攻占滿壘。接著王玉譜滿壘竟又投保送，免費送猿隊1分。

獅隊緊急換上王鏡銘止血，他雖製造雙殺讓危機化解大半，但被藍寅倫敲安，讓猿隊再添2分，追到3分差。接著猿隊火力擋都擋不住，先在7上靠郭嚴文三壘打再添第5分，接著8上演出大逆襲，藍寅倫和陳俊秀攜手出擊，敲2支關鍵安率隊攻得4分，奠定勝基，助猿隊反撲拿下勝利。

此役整場沒有中斷，歷時5小時3分鐘，打破中職最長比賽時間紀錄。原紀錄也在本月創下，是在父親節8月8日，當時對戰組合是和今天相同的兩隊，該役歷時5小時整。而由於獅隊輸球、猿隊贏球，雙方勝場差縮小到1.5場，仍是獅隊暫居龍頭。

(中時電子報)