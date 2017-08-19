鋒砲炸裂點燃聖火 展元又哭了！

陳金鋒點燃聖火。(中央社)

展元哭慘。(取自徐展元臉書)

中華隊永遠的第4棒陳金鋒，今(19日)晚間在任賢齊《再出發》的歌聲中緩緩出場，接著以一發超大號全壘打，點燃世大運聖火，令全場觀眾看了感動不已，也讓體育主播徐展元再次落下男兒淚。

徐展元過去轉播2013年經典賽中華對上韓國一役，因韓國打出逆轉全壘打，使得中華隊以1分落後，令他激動落淚，說出經典名言：「我真的好想贏韓國。」

而這次展元又哭了！他在臉書透露，看到台灣巨砲陳金鋒點燃聖火，感動流下眼淚，哭慘了，並反問網友：「你也流淚了嗎？【鋒炮炸裂】！台灣棒球加油！繼續向前衝！」

(中時電子報)