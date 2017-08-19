終於有家了！ 桃園復興合流部落永久屋落成

合流部落永久屋19日落成，共15間透天住宅，依每戶人數分為14、28、34坪等3種類型。（賴佑維攝）

桃園市復興區合流部落2年前遭土石流滅村，所幸無人員傷亡，但原址已經無法居住。經過桃園市政府及慈濟基金會合作下，在羅浮里重建15棟永久屋，19日落成啟用。居民們看見嶄新的房屋，開心的直喊「終於有家了！」

桃園市原住民族行政局表示，15棟住宅共14戶入住，此外共分14、28、34坪，依照各戶人口分配。此外基本的家具流理台、桌子、廚房櫃、熱水器也有，還有善心人士捐贈沙發。

(中時)