爆退團SpeXial恐付違約金 以綸說話了
偶像男團「SpeXial」繼晨翔與經紀公司「可米」撕破臉退團，雙方對簿公堂，19日爆出以綸也將出走，可米回應：「雙方對演藝工作的規劃想法不一樣，確實有討論合約的問題。」
以綸有參與演出中視、東森《稍息立正我愛你》，飾演的「王晉禮」角色本週日晚播出的第4集將登場，突退團消息讓粉絲相當錯愕，他晚上在粉絲團寫下心情：「感謝所有人的關愛。」而他平時固定主持的《完全娛樂》，確定8月底卸下主持棒，可能由另一個團員Teddy代班。
21歲的以綸3年前從加拿大回台發展，是SpeXial的第3代成員，高顏值的外表有不少粉絲，他平時配合度高，與團員及工作人員相處也不錯，他突然提出退團，公司內部震驚也不捨。外傳提出解約過程平和，不過雙方的合約還有3、4年，如果提早解約，推估可能得付300至500萬違約金，外界推斷他若有新合作對象，這筆違約金會由挖角的公司幫他埋單。
針對合約及違約金傳聞，可米經紀負責人周昊表示，「我沒看合約，不知道具體內容，本來我們也沒討論到這些，所以不知道該怎麼回答。」對以綸退團，「我們有針對未來的合作方式和工作計畫做討論和交流，彼此交換意見」，強調公司都把團員當朋友對待，「任何人在任何時間點跟公司溝通，只要對彼此雙方都好的，是可以有變化的可能性，一個人10年前做的決定，這10年內不是不能有一分一秒的改變，那就不合理，所以只要坦誠、真誠的溝通，公司對任何人都歡迎，但蓄意抹黑和編造事實就無法接受了」。
(中時)
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