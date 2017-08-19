國民黨立院黨團：遺憾陳抗團體干擾運動員進場

針對今（19）日晚間世大運開幕式，發生陳抗團體干擾運動員進場之情事，國民黨立院黨團表示，對此行為不予認同，並甚感遺憾。

國民黨也質疑，主辦單位布署5600名維安警力，卻無法即時排除為數不多陳抗人士的突發狀況，讓人甚感不解。

國民黨團表示，對於未來賽事期間維安能力，至感憂心，期待主辦單位深刻檢討，亡羊補牢。也呼籲陳抗團體，抗議的對象不是參賽選手，不宜干擾或阻礙選手的行動。

(中時)