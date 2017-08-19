男籃亞洲盃》郭艾倫傷退 中國仍贏約旦31分
就算8強戰慘輸澳洲26分無緣準決賽，主力後衛郭艾倫也因腿傷缺陣，中國大陸隊仍在19日亞洲盃男籃賽，輕鬆以86比55狂掃約旦，接著20日將跟今以106比87大勝菲律賓的地主黎巴嫩，爭搶本屆亞洲盃第5名席次，
其實中國隊不只郭艾倫因傷缺陣，先發控衛劉曉宇也因腰傷影響，僅打4分29秒就告退場休息，可是中國隊首節就取得兩位數以上的領先優勢，到了末節更靠單節轟進31分，並且只讓約旦拿到11分，隨即穩住勝果。
中國隊表現最好的是胡金秋、吳前兩名小將，胡金秋全場6投6中，貢獻全隊最高14分，吳前投5中5，包含三分球投3進3，拿下13分，兩人百分百的手感演出，確實激勵起中國隊士氣，韓德君也有13分，李根11分。
比起中國隊重新振作，前役遭到南韓三分火力射爆的菲律賓，似乎還沒從無緣4強陰霾中走出，加上黎巴嫩38歲老將法迪表現最優異，貢獻36分、8籃板及6助攻，歸化球員佩爾23分、13籃板，完全不給菲律賓任何追上機會。
菲律賓19日以當家控衛羅密歐19分最高，但他全場投15中4的手感並不理想，威廉斯與法賈多各有13分。
(中時電子報)
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