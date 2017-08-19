世大運》關心世大運 陽岱鋼、陳偉殷發文支持

今台北世大運正式開幕，旅日好手陽岱鋼在臉書發文支持。(圖/截自陽岱鋼臉書)

旅美左投陳偉殷，在臉書粉絲團發文支持台北世大運。(圖/截自陳偉殷 チェン・ウェイン CHEN WEIYIN粉絲團)

台北世大運今正式開幕，雖然一度受到抗議團體阻擋，導致各國運動員無法進場，但最終還是順利完成開幕式，將展開12天的世大運賽事，而旅日好手陽岱鋼以及旅美左投陳偉殷都在自己的臉書發文，祝福賽事順利舉行。

陽岱鋼發文，請還給台灣運動員們，一些尊重、一些關注、一些掌聲，默默無聞的時間太長了讓我們一起見證這個追逐夢想的時刻。祝福所有項目順利進行、台灣加油！

陳偉殷則在粉絲團說，前年四月在巴爾的摩打了一場沒有觀眾的比賽，對於選手來說，不管是什麼原因，不能跟觀眾一起享受運動快樂，失去現場的掌聲，都很讓人難過。謝謝支持世大運的朋友，更謝謝為開幕、為賽事努力的你們。希望接下來的比賽，選手們都有最好的表現，也希望大家替來自世界各地的朋友加油，讓所有人知道我們的熱情！

(中時電子報)