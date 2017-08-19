小英怒嗆反年改 作家洛杉基：刮別人鬍子前 先把自己鬍子刮乾淨！
世大運開幕遭反年改民眾抗議阻擾，小英總統嗆，如果以為這樣就可以破壞這場賽事，那就太小看台灣了。自由作家洛杉基直言，凡走過必留下痕跡，在刮別人鬍子之前，先把自己鬍子刮乾淨！
洛杉基表示，蔡總統惱羞成怒，臉書發文賭爛，指控陳抗行動讓人外國人看衰小。但他卻與蔡總統持完全相反的看法。
他指出，任何一個民主國家，人民如果反對政府的政治主張，在國際會議或賽事上阻擾抗議，那是常有的事。無論美國或歐洲，都把這種事情視為民主國家常態，並不會因此看衰主辦國。就拿最近的G-20國際會議來說，有多少的陳抗團體在會場前面抗議？主辦國動用了多少警察？會前舉辦過多少次防止恐攻演練？參與的外國團體，有誰看衰主辦國了？
洛杉基直指，更何況，民進黨在野時，選擇在兩岸的高層會議場外抗議、丟擲火把、糞便，有讓台灣人長臉嗎？為了抗議中共球隊參加，有多少的反中團體在場內外舉台獨旗幟抗議，在場內用噓聲羞辱中國隊？難道民進黨及獨派團體就不怕「破壞賽事，讓外人小看台灣」？
(中時電子報)
文章來源：洛杉基臉書
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