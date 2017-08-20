盧廣仲開唱爆《花甲》秘辛　七成鏡頭喝酒才上

盧廣仲一連2天在台北國際會議中心開唱。（添翼創越提供）

盧廣仲一連2天在台北國際會議中心開唱。（添翼創越提供）

盧廣仲今起一連2天在台北國際會議中心舉辦演唱會，爸媽特地到場支持，他透露其實自己個性很古怪：「但我生長過程沒有叛逆期，不信可以去問我爸媽，我唯一比較叛逆的，是覺得沒有什麼事情我做不到，未來20年我也會繼續這樣叛逆下去。」

唱〈蚊子〉時，盧拿著紅酒現身，笑說自己不是喝酒，而是喝含酒精的飲料，還加碼爆料演《花甲男孩轉大人》時，有七成的鏡頭他都是喝了酒才上鏡，「不是我愛喝，是因為瞿導（瞿友寧）說我好像喝點酒演比較好，一種醉拳的概念」；演唱會最後他宣布將於10月13、14日在台南加場演出。

(中時)