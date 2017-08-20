自曝沒豪門求嫁離奇主因 朱茵眼中的黃貫中傻得可愛

黃貫中當年牽朱茵現身承認有喜3個月。（圖／達志影像；取自朱茵微博；翻攝自SMG上海電視台官方頻道Youtube）

45歲香港不老女神朱茵2012年閃電宣布嫁給搖滾浪子黃貫中，兩人還一口氣曬出全裸深情相擁照，暗示雙喜臨門，如今5年過去，育有一女的朱茵和老公過著甜蜜生活，最近她上節目《金星秀》，竟脫口表示出道多年來從未有豪門上門求嫁，她解釋一方面是自己個性獨立、重感覺，另一方面她相信同性相吸，「你是什麼人，你碰見的朋友就是怎麼樣的」。

朱茵日前上節目表示從未被豪門追求。（圖／翻攝自SMG上海電視台官方頻道Youtube）

朱茵最近上《金星秀》暢聊家庭與感情，出道多年的她因有出眾外表、姣好身材，是不少名人心中的女神，引來沈南直問：「當時在香港有豪門找過妳嗎？」朱茵妙答：「我可能沒看到」，意指沒注意過貴公子的追求，她也霸氣表示從未想過這事，「所以我沒有豪門的朋友」。

朱茵多年來曾與許多大牌合作。（圖／中時資料照片；資料照片，新峰提供）

圈內不少女星都會把目標放在成為豪門媳婦上，朱茵則認為豪門媳婦不好當，「一入豪門深似海」，從小她便被教導要靠自己，才能得到真正快樂，再加上朱茵重視心靈上的溝通，使她難以想像要怎麼跟沒話題的人在一起生活一輩子，並直言：「如果他也是父親有錢的，那他應該也不太懂」，暗示對富二代興趣缺缺。

朱茵常帶女兒去看老公表演。（圖／中時資料照片；達志影像）

朱茵當年與黃貫中從鄰居變成情侶，兩人原本一個住樓上、一個住樓下，因有愛狗共同話題越走越近，在朱茵眼中黃貫中可說是傻的可愛，她在演藝圈多年看過不少帥哥，但只有黃貫中讓她看到關心她的那顆真心，當年還是朋友時，已對朱茵有好感的黃貫中看到她車子停在那裡，不顧三七二十一便走上前跑去找她，後來才發現朱茵正在受訪，讓一旁的記者看到都傻眼，完全不掩飾對朱茵的愛意，也是這份直白、直接打動了朱茵。

朱茵、黃貫中一家三口十分幸福。（圖／取自朱茵微博）

談到黃貫中的單純，朱茵難掩竊笑，分享兩人還沒交往時，有次朱茵父母邀他家裡喝湯，沒想到黃貫中不敢進門，在門口喝完便離開，讓朱茵大笑：「哪有這麼傻的男生」，朱茵也吐露交往一年後，黃貫中便找個浪漫的地方求婚，讓她又驚又喜，感動對方的重視，40歲得知當媽時，朱茵當下哭了，因為感到緊張、幸福，雖比一般人晚婚，朱茵卻感謝在成熟的年紀才懷孕，「如果我年紀太輕的話，我就不懂做媽媽」。

(專題報導)