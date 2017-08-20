《全球星期人物》 窮小子到展魄力政治明星 印度隱婚總理莫迪

印度總理莫迪日前在印度獨立70週年點力上發表演說，稱國家安全印度的首要目標，被外界認為是在對近日與邊境發生衝突的巴基斯坦和中國喊話，展現印度的決心。（美聯社）

莫迪穿著印度傳統服飾。（美聯社）

印度和中國在邊境對峙已經長達2個月，引發了全球關注，也讓人看到印度這屆由總理莫迪帶領下的政府，在外交上採取的態度和過去的總理不甚相同，莫迪決心帶領著擁有著13億人口的國度崛起，期望得以一舉邁向亞洲強權，也讓國內的民族主義達到了盛前的高峰，也讓人見識到這從一出生窮小子到政治明星的莫迪，憑著直白和強硬的治國方式，擄獲了印度人民的喜愛，也讓他被看好得以順利連任。

現年66歲的莫迪從一介窮小子變成政治明星的經歷被人津津樂道，他從小幫助父親在火車站經營茶水攤長大，人生歷程中更特別的是在過去四次參加地方議會選舉的他，都沒填寫婚姻狀況，而被視為是單身，直到2014年競選時才承認自己已經結婚，但卻對妻子的住址「無所知悉」，原來他和他的夫人四十多年來兩人只相處過3個月，之後莫迪就展開和單身無異的日子，讓外界大為驚嘆。

原來莫迪18歲時在父母的安排下，與17歲的賈蘇達本結為夫妻，婚後莫迪就暗示妻子自己是主張禁欲、不贊成結婚的民間組織——國民志願服務者聯盟(RSS)的成員，不久後更是拋下妻子離家出走，展開了長達兩年的旅行。

總理莫迪在各個外交場合上都沒帶上自己的夫人，日前他隻身和總統川普及其夫人梅蘭妮亞會面。（美聯社）

莫迪參訪各省體驗。（美聯社）

莫迪的妻子賈蘇達本過去曾是村莊裡的老師的老師，現已退休，身為總理夫人的她住在離莫迪家鄉35公里外的村莊，生活儉樸，每個月都靠自己僅1.4萬盧比(約新台幣6,600元)的退休金生活，雖然過去僅有三個月的時間和丈夫相處，但她至今仍是莫迪狂熱粉絲，選舉時她的親戚曾透露，她為祈求莫迪登上總理寶座，曾苦修數月不吃米飯、不穿鞋，來幫丈夫祈福。

莫迪在擔任邦長時贏得了許多民心。（美聯社）

其實在當莫迪於選舉時承認自己已婚時，賈蘇達本就已經心滿意足，更曾激動的哭著說自己多年的夢想實現了，更說：「只要莫迪一通電話，我隨時準備回到他身邊」，但選後莫迪仍沒有對妻子發表任何言論，至今也沒有一張兩人的合照，讓他的這段神秘婚姻為外界所好奇。而據印媒分析，即使莫迪不讓妻子回到他身邊，印度的特殊安保衛隊(SPG)仍會負責賈蘇達本的安全。

至於在政治生涯上，莫迪的迅速崛起也和他的個人生活般傳奇，他在參政後不長的時間內變成了印度當的政治明星，擁有超高的人氣，莫迪在當選總理前，擔任古吉拉特邦的邦長，該邦受到外國投資者的青睞，那裡的基礎設施建設、行政效率都比印度其他地方高出許多，莫迪在競選時的口號便是「等我當上總理，印度就跟古吉拉特邦一樣」，最後也讓他順利當上了總理。

而莫迪的另一個招牌就是他對各項政策的強硬路線，他曾公開反對伊期蘭社會的一夫多妻和高生育率，提出要控制印度人口的政見，並同時把自己打造成經濟改革的推進者和注重實際的執政者，更曾宣稱自己是「民族主義者」，激起這個正在崛起的亞洲大國國民的狂熱。

莫迪和中國國家主席習近平。中印目前在邊境對峙持續。（美聯社）

尤其是莫迪在對中國的外交上展現了過去總理沒有的強人形象，他曾多次指責印度政府對中國妥協，向中國割讓土地，他曾對印度和中國的爭議領土地區阿魯納恰爾邦（中國稱藏南地區）表示，任何超級大國都別想把這該邦從印度手裡奪去，如今儘管他曾就如今的中印邊境對峙表示兩國要以外交手段解決，不少專家也認為無論未來怎麼解決這個問題，兩國的對峙也體現出了印度政府展現不同以往的決心。

莫迪下飛機向鏡頭雙手合十。（美聯社）

莫迪今年訪美期望加強兩國的經貿往來，與美國總統川普會面。（美聯社）

據民調公司Karvy Insights合作進行的「國家民意調查」（MOTN）的最新民調顯示，印度總理莫迪的聲望如日中天，63%的受訪印度民眾滿意莫迪執政以來的表現，可見莫迪有連任有望。

不過印度目前的經濟狀況仍被看作是莫敵的軟肋，印度在2013至2014財年印度經濟增速僅為4.9%，通貨膨脹率卻高達8%，這些指數也顯示了，印度在這幾年在莫敵的帶領下，經濟上的困境導致嚴峻的就業狀況，其他各項經濟危機的指標也岌岌可危，包括農民自殺增加率，及番茄、豆類、蔬菜和酥油等重要民生物資價格上漲，都顯示了印度國民身陷國家經濟困境。

近日巴基斯坦的獨立週年日上，巴基坦民眾表達對莫迪的不滿，焚燒他的照片。（美聯社）

莫迪六月和印度長期盟國俄國的總統普丁會面。（美聯社）

莫迪在競選時的支持者高舉標語與支持他擔任印度總理。（美聯社）

至於民調也顯示了莫迪以強硬手段在去年底宣布的廢除舊大面額鈔票政策有成，有高達60%的民眾認為，這項政策帶來的痛苦大於政策帶來的獲益，這都顯示了儘管印度民眾對莫迪政府的若干政策不滿意，但仍對莫迪的強硬手段政策感到認同。

民調更顯示了，如果馬上投票，莫迪領導的國家民主聯盟（NDA）將可獲得42%的選民支持，由國大黨（Congress）領導的反對黨聯盟團結進步聯盟（UPA）則獲28%的支持，還有30%受訪民眾票投其他政黨，顯示了莫迪在2019年連任總理之路相當樂觀。

(中時電子報)