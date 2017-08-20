舉重CP也分手了！「這對」戀情最快見光死

最近不少韓國演藝圈星侶戀情見光死。（圖／達志影像、Dispatch）

韓國演藝圈近來頻傳喜訊，不少偶像劇CP假戲真做，從《太陽的後裔》「雙宋CP」宣布將在10月底結婚，到最近《請回答1988》「狗善CP」真的成真，讓很多粉絲大呼「CP粉的春天來了」；但同樣因拍戲擦出愛火的星侶，卻也有幾對在認愛沒多久後即宣布分手，讓很多支持他們的粉絲直呼可惜。

「舉重CP」南柱赫、李聖經18日宣布分手。（圖／達志影像）

同屬「YG娛樂」的南柱赫、李聖經，從模特兒時期就是至親，今年4月被韓媒曝光一系列約會照，指兩人拍完《舉重妖精金福珠》後就開始交往，已熱戀5個月，隨後經紀公司證實消息，俊男美女的組合被大讚相當速配，十分看好他們的戀情。未料日前兩人就被爆閃電分手，後來公司也承認南柱赫、李聖經因行程繁忙而關係轉淡，已決定退回前後輩關係。

李洪基和韓寶凜去年大方認愛，但公開3個月後就分手。（圖／翻攝自自IG）

「FTISLAND」主唱李洪基去年11月認愛大3歲女星韓寶凜，兩人因拍《摩登農夫》結緣，加上同為保齡球愛好者，從朋友發展為戀人，但公開戀情3個月後，他今年2月初突在IG自爆已經分手，坦言心情很難過，讓粉絲相當擔心。而日前他上節目聊到當初認愛後，開演唱會時竟發現歌迷少了一半，令他很受打擊，直言「以後死也不會公開戀情了」。

崔鍾訓6月才認愛前體操國手孫妍在，但本月初就親口宣布戀情破局。（圖／翻攝自IG、Dispatch）

今年6月，「FTISLAND」隊長崔鍾訓和前體操國手孫妍在，被韓媒曝光一組甜蜜約會照，表示兩人於2月透過朋友認識，因為都熱愛音樂和運動很有話聊，便展開進一步交往，就算FTISLAND當時忙著10周年回歸的行程，但他們仍會抽空見面，男方上節目被問到女友，害羞的樣子看來十分幸福。但本月1日崔鍾訓竟無預警在日本見面會上親口向粉絲宣布分手消息，感性說：「男女之間本來就有交往也有別離，我會努力成為更成熟穩重的崔鍾訓。」之後經紀公司也證實了他們已經分手2周，讓歌迷大呼可惜。

UIE、康男7月中才承認交往3個月，1日就證實分手。（圖／達志影像）

同樣在本月1日宣布分手消息的，還有上月中才公開認戀的UIE、康男，兩人因錄韓綜《叢林的法則》來電，一開始被爆熱戀消息時，女方本來還否認，直到韓媒再曝光他們深夜幽會抱抱的親密照，雙方才承認已交往3個月。但戀情公開才半個月，本月初就接著被爆因為他們各自行程繁忙自然疏遠，加上還處於交往初期的磨合期，但關係卻突然被曝光，讓他們承受極大壓力，便決定退回朋友關係，以最自然的方式相處，戀情才見光不到1個月就破局，令粉絲十分錯愕。

(專題報導)