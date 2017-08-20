吳念真罹憂鬱症多年 2字道盡患者心聲

大導演吳念真。（本報系資料照，黃世麒攝）

很多人不知道，知名導演吳念真是名憂鬱症患者。他日前上談話節目《新聞挖挖哇》被主持人鄭弘儀問起病況，他坦言：「還在吃藥，尤其是最近。」為何是最近？他說：「這東西沒有什麼為什麼，它就這樣我有什麼辦法。」一席話道出憂鬱症患者心聲。

雖然不是重度憂鬱症患者，但吳念真清楚了解那種悶與不快樂，但你問他為什麼？吳念真自己也不知道，他甚至會告訴自己「其實你很好，什麼都有，你有很多朋友、你有很多東西」。

「早上起來覺得今天跟昨天有什麼不一樣，你又要重複做那些事，做那些有意義嗎？」吳念真慶幸現在有藥物，多多少少可以幫忙，當感到有大量陰影湧來，他就會服藥。

鄭弘儀問他「大量的陰影有多不舒服？」吳念真直接用「絕望」2字形容，只想獨處卻又會害怕，因為看過資料又目睹過「這種事」，很怕自己會把自己給怎樣了…

(專題報導)